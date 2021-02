La cifras de abandono de algunas mascotas como son los perros sigue siendo muy alta a nivel mundial, sin embargo, cada año se reduce un poco y Estados Unidos es el gran ejemplo sobre como contribuir a esta causa.

Horas antes de que comience el Super Tazón, Animal Planet emite un partido en el que muchos perros de entre tres y seis meses de edad son agrupados en un mini estadio de futbol americano para que disputen unos cuantos juguetes y al final sean acogidos por diferentes personas que estén atentas al programa.

Cabe mencionar que desde que nació esta iniciativa en el año 2005, todos los perros han tenido la fortuna de llegar a una nueva casa.

