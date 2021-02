Un preso de Florida, Estados Unidos, intentó ligar a la jueza del condado de Broward, Tabitha Blackmon, durante pleno juicio celebrado a través de Zoom el pasado jueves 4 de febrero. El video del momento se hizo viral en Twitter.

Demetrius Lewis está acusado de posesión de droga, así como de irrumpir en una casa de Fort Lauderdale mientras tres niños dormían dentro, con intenciones de robar.

Preso confesó a jueza que la amaba

«Jueza, es usted preciosa… Tengo que decírselo, es preciosa. La amo», mencionó el preso apenas estuvo delante de la cámara y miro el rostro de la jueza. Cabe destacar que salió de la cárcel en 2019 y apenas un año después regresó.

«Está bien, señor Lewis. Gracias. Los halagos te llevarán a todas partes. Pero tal vez no aquí»

Jueza Tabitha Blackmon.

Pero para Tabitha Blackmon, jueza del condado del Decimoséptimo Circuito Judicial de Florida que trabajó en la Fiscalía del Estado y como abogada de la Fiscalía General, los halagos del preso no fueron más que un intento por librarse de su condena, pues de hecho ordenó su regreso a la cárcel con una fianza de 5 mil dólares .

SHOOT YOUR SHOT: Demetrius Lewis appeared before Judge Tabitha Blackmon & within seconds of stepping in front of the camera for his virtual meeting, he starts spitting game.https://t.co/EXhFehVwCL pic.twitter.com/HaVkmMyoKb

— Patrick Chalvire (@PatC_Alexander) February 4, 2021