EE.UU.- Una voz muy baja se escuchaba del otro lado de la línea: “Necesito ayuda”, susurró una persona que llamó al 911, mientras que el operador del número de emergencia trata de entender lo que pasa. Instantes más tarde, la voz femenina repite “Necesito ayuda”, por lo que ahora el despachador de emergencia, le pregunta: «Está bien, ¿dónde estás ubicada?».

Esta es la primera parte de una angustiante llamada de emergencia registrada el 13 de marzo del 2019. De acuerdo con el operador, la respuesta de la persona que llamó tenía una voz demasiado baja para distinguirla.

“Lo siento, señora, no puedo escucharla”, dijo el operador del 911. «Lo sé», susurró la mujer.

Esta conversación forma parte de una investigación en curso de parte del Departamento de Policía de Grand Rapids en el Estado de Michigan. Cabe destacar que la mujer del otro lado de la línea era Keyona Griffin, de 25 años, quien fue asesinada por Derrell Brown (su novio), pese a que realizó una llamada de emergencia al 911.

Brown la mantenía cautiva desde hace días, al igual que su tía, Cherletta Baber-Bey, de 47 años. Ese mismo día de la llamada, este hombre también había asesinado a Cherletta.

Aprovecha que Brown se durmió para llamar al 911

En un momento de desesperación y al notar que Derrell se había quedado dormido, Keyona trató de salvar su vida, por lo cual al momento de la llamada esta hablaba en voz baja para no despertarlo.

«553 Sheldon Avenue… Por favor, date prisa ahora», comentó la mujer, un poco más fuerte. “553 Sheldon. ESTÁ BIEN. ¿Puedes decirme qué está pasando allí?, preguntó una vez más el operador del 911.

“¿Puedes darte prisa, por favor?”, dijo Keyona. Estoy a punto de morir… Está tratando de matarme. Ya mató a mi tía. ¿Puedes darte prisa, por favor?”

“Está bien, señora. Voy a empezar la policía de esa manera. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre?” preguntó el despachador.

“Keyona”, susurró, segundos antes de que la llamada finalizará. Desgraciadamente, esta mujer, al igual que su tía, murió de un disparo de arma de fuego, pues los agentes de la policía llegaron tarde al lugar de la emergencia.

Tras casi cuatro años del suceso, Brown sigue prófugo de la justicia, pero debido a que a lo largo de este 2022 en diferentes cuentas de la plataforma TikTok el audio de la llamada se ha vuelto viral, el caso Keyona de nueva cuenta está en el ojo de todos.

Luego del asesinato de ambas mujeres, Derrell Demon Brown se dio a la fuga y hasta el momento sigue prófugo. Cabe destacar que en julio de 2021 se “intensificaron” los esfuerzos de búsqueda al declarar a Brown, de 47 años, uno de los 15 delincuentes más buscados del país .Actualmente hay una recompensa de 25 mil dólares por información que conduzca a su arresto.

We need the community's help in locating DERRELL DEMON BROWN, who is wanted in the homicides of Keyona Griffin & Cherletta Baber-Bey. Brown is 46 yoa, 5'8" & 180#. He could be in the Columbus, OH, Milwaukee, WI & Atlanta, GA areas. Call police @ 616.456.3400 with any information. pic.twitter.com/zy8VqUSnvs

— Grand Rapids Police (@GrandRapidsPD) July 15, 2020