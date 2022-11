ADVERTISEMENT

El policía abundó y explicó que tomó un kit de rescate; se ató una cuerda a su cintura y saltó al agua para rescatar a la mujer y al niño. “Sé que no soy un nadador olímpico, así que sabía que no iba a poder nadar con las otras dos personas en el agua. Esa descarga de adrenalina que ocurre en una situación como esa, no recuerdo el frío en absoluto”, relató Soderlund a CBS. Ya dentro del agua, el policía pudo rescatar al niño y a la mujer, al salir Andrew Soderlund reveló que sintió un golpe de frío. “De hecho, mi compañero me ayudó a desabrocharme la camisa porque mis dedos no funcionaban”, indicó. Finalmente, la mujer y el niño de 9 años fueron llevados a un hospital para que los revisaran. Todos se encuentran a salvo tras el incidente. Según relató CBS, la mujer agradeció a quienes le ayudaron a rescatar al menor. “No me considero necesariamente un héroe”, declaró Soderlund.