Un padre de familia llamó y mandó mensajes a sus dos hijas, pero no le contestaban. Así que decidió tomar una medida un poco extrema para localizarlas. Usó la aplicación “Find My Friends” (encontrar a mis amigos), la cual rastrea los celulares de tus contactos.

Sin embargo, el padre se llevó una trágica noticia al enterarse donde se encontraban sus hijas, ya que al seguir el rastro descubrió que ambas habían sido víctimas de un fuerte accidente de tránsito.

¿Qué encontró el padre al rastrear a sus hijas?

Resulta que Hailey, de 19 años, y Shelby, de 17, habían salido a pasear en su auto, un Chevy Cobalt. Sin embargo, no regresaban a casa.

Su padre, Brian Trumble, comenzó a rastrearlas en la aplicación y descubrió que estaban cerca, a unos cinco kilómetros de su casa ubicada en Nueva York, en Estados Unidos.

¿Qué les pasó a las jóvenes?

Las adolescentes chocaron contra una camioneta Jeep Cherokee, la cual era conducida por una mujer de 59 años identificada como Robin Latham. Según las investigaciones, en algún momento el vehículo de las hermanas se pasó al carril contrario y fue ahí donde ocurrió el accidente.

“Tanto Hailey como Shelby Trumble murieron como resultado de las heridas que sufrieron en el momento de este accidente. Robin Latham fue transportada al Hospital Universitario de Syracuse con heridas graves donde permanece estable”, informó la policía.

2 roadside memorials here on Ira Hill Road in Cayuga Co. where sisters, Hailey and Shelby Trumble died from their injuries following car accident Thursday.

The Trumble’s car crossed into opposite lane,hit another car, driver is in the hospital. Per @CayugaCoSheriff @CNYCentral pic.twitter.com/j4MtIHIHY8

— Mary Kielar (@MaryKCNY) August 5, 2024