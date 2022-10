EE.UU.- En días recientes se ha hecho viral en redes sociales la historia de un hombre quien llevó a su hijo a ver un partido de baloncesto cubierto de carbón. El padre de familia conmovió a miles.

El momento se dio en Estados Unidos y fue gracias a unas fotografías que se pudo dar a conocer por medio de las redes sociales.

Las fotografías fueron tomadas desde el pasado 22 de octubre durante un partido a beneficio de los Kentucky Wildcats, sin embargo, muchas personas que se encontraban en el lugar no dudaron en sacarle una fotografía al hombre que muestra los sacrificios que los padres son capaces de hacer por sus hijos.

El hombre recién salido de su trabajo, luciendo su uniforme de minero y su rostro manchado por el carbón estaba sentado viendo un partido de baloncesto junto a su hijo.

El padre fue identificado con el nombre de Michael Joe McGuire, y ya ha recibido cientos de felicitaciones e incluso algunas invitaciones extras en el camino.

¿Cómo se hizo viral la foto?

El entrenador de los Wildcats, John Calipari, fue quien compartió la imagen en las redes sociales durante el juego.

El minero se muestra en las primeras filas del estadio mientras su hijo ve el partido de baloncesto.

La intención del entrenador era encontrarlo para premiar el esfuerzo por su dedicación para salir de inmediato del trabajo e ir al estadio para pasar un buen momento con su hijo.

Por su uniforme sabían que se trataba de un minero, además, de que hay minas de carbón en Kentucky.

Todos saben lo complicada que es su profesión.

En las redes sociales de inmediato se volvió viral la imagen, la cual cuenta con casi 167 mil me gusta y ya ha sido compartida más de 16 mil veces en redes.

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.

From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v

— John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022