“Se ha hecho para forraje, y en ese caso se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si no es dañino para la salud, aunque cuando se use como forraje, Como eso lleva tiempo, ofrecimos ampliar el plazo a dos años, para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje, o sea se puede importar, pero no para consumo humano”, remató el Presidente.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador agradeció al Secretario de Agricultura de Estados Unidos por entender la situación; asimismo, se dijo a la espera de llegar a un acuerdo entorno a la normativa mexicana que existe sobre eliminar el maíz transgénico de México para 2024.

Con información de ABCnoticias