México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno está preparado para combatir al crimen organizado, rechazando la intervención de otros países, como se ha propuesto en Estados Unidos.

ADVERTISEMENT

Durante la conmemoración del 109 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz, AMLO reiteró que México es una nación libre y soberana, por lo que no necesita de la intervención de una nación con su Ejército para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“La enseñanza mayor es que somos libres, somos independiente y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos”, declaró durante su discurso el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, señaló de manera directa a Estados Unidos, donde se ha propuesto declarar a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas, permitiendo enviar a su Ejército a combatir al crimen organizado.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel aseguró que México cuenta con la capacidad de hacer frente al narcotráfico, acusando al país vecino de intervencionista.

“La segunda lección es de que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir ayudarnos, a apoyarnos para enfrenar a la delincuencia organizada.

ADVERTISEMENT

Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrenar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie”, puntualizó.

Fuente Agencia