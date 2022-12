EE.UU.- Semanas atrás, la marca sueca de ropa H&M lanzó una colección especial con la imagen del cantante canadiense Justin Bieber misma que hoy llegó a la República Mexicana, sin embargo, el intérprete mediante una publicación en su cuenta de Instagram, señaló que no está de acuerdo con este acto ya que se encuentran vendiendo mercancía con su imagen y sin su permiso.

La colección de H&M se compone de sudaderas, playeras, accesorios para celular y bolsas (Tote bags), y cuenta con la leyenda ‘I miss you more than life’ perteneciente al tema Ghost de Justin Bieber, asimismo, también aparecen distintas fotografías del canadiense plasmada en la merch o mercancía.