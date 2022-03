EU.-Un niño de apenas cuatro años de edad disparó un arma de fuego contra un par de policías en las inmediaciones de la zona drive-thru de una sucursal de McDonald’s ubicada en Midvale, Salt Lake City, en el estado de Utah.

En primera instancia, el padre del menor, identificado como Sadaat Johnson, de 27 años, fue quien amenazó a los empleados del establecimiento con su pistola luego de una discusión originada a raíz de un pedido de comida que había hecho.

El Departamento de Policía Unificado de Greater, Salt Lake, señaló que, cuando recibió el reporte en donde les hicieron saber el comportamiento del sujeto, elementos de la corporación fueron a su auto y solicitaron que saliera de él, a lo que este se opuso.

Esto llevó a los policías a tomar medidas inmediatas y sacaron al hombre de su vehículo a la fuerza, sin embargo, el padre de familia dio instrucciones a uno de sus hijos a que tomara el arma y les disparara a los uniformados.

El menor obedeció, no obstante, uno de los policías logró golpear el arma que era sujetada por el niño y esto ocasionó el desvío de la munición, la cual terminó impactando el toldo del restaurante de comida rápida, no sin antes dejarle una pequeña herida en el brazo a uno de los oficiales.

«Este es un día triste para nosotros porque la persona que apretó el gatillo tenía 4 años, él aprieta el gatillo y dispara a un oficial de policía. Gracias a Dios que el oficial pudo desviar, lo que recibió una pequeña herida en su brazo», señaló Rosi Rivera, vocera de la Policía Unificada.

Sadaat Johnson fue detenido con dos cargos, uno de ellos por poner la vida de un menor de edad en riesgo.

En tanto, los niños fueron entregados a familiares del sujeto, al mismo tiempo que el Departamento de Servicios Infantiles de Utah abrió una investigación para determinar si corren algún tipo de peligro.

Utah father arrested, allegedly telling 4-yr-old to shoot at police. The incident began at approx. 1:30 p.m. when man received wrong order at a McDonald's drive-thru in Midvale. He "brandished a firearm" at empls, & employees asked him to drive to front while they fixed order.🤬 pic.twitter.com/ZGzGFsBb9Z

— Sumner (@diamondlass99) February 22, 2022