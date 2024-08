Estados Unidos – Un niño de 2 años, Nakyzi Odums, se disparó accidentalmente en el estacionamiento de un Walmart mientras sus padres realizaban compras a escasos metros.

El incidente tuvo lugar la tarde del 3 de julio, cuando Nakyzi fue dejado solo en el coche mientras sus padres compraban fuegos artificiales en un puesto cercano, informó el medio local WALB.

Testigos declararon que los padres de Nakyzi escucharon el disparo y corrieron hacia el coche, donde descubrieron que el niño se había disparado en el pecho.

El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital de Douglas, Georgia, y posteriormente a un centro de traumatología en Jacksonville, Florida. Sin embargo, el sábado siguiente sucumbió a sus heridas, según informó la policía en una publicación de Facebook.

Investigan la muerte del menor de 2 años

El jefe de policía de Douglas, Brannen Pruette, informó que los investigadores están trabajando para determinar cómo el niño tuvo acceso al arma.

Las autoridades prosiguen su investigación para determinar las circunstancias exactas en torno al incidente”, declaró Pruette.

Los testigos también comentaron que Nakyzi estaba sentado en el asiento delantero del coche y que el arma podría haber estado en el lado de la puerta del vehículo, según informó WALB.

¿Padres enfrentarán cargos por la muerte del pequeño?

No está claro si los padres, identificados por la familia como Sam Odums y Laileighauna Parks, enfrentarán cargos por el incidente.

Actualmente no figuran en los informes de detenciones recientes consultados por The Independent.

La abuela del niño, Candi Brinson, creó una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos del entierro y permitirles pasar el duelo de manera adecuada.

Describió a Nakyzi como un pequeño que “sonreía con alegría, tenía una risa sincera y amaba de forma incondicional”.

El Imparcial

E.M.C.