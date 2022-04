EE.UU.- Una mujer originaria de Riverside, California, se hizo millonaria tras ganar la lotería estatal con un boleto que le costó 1 dólar.

Sandra Norman compró un boleto de SuperLotto Plus con dinero del reciclaje de latas y botellas, actividad que desempeña para ganarse la vida.

De acuerdo con medios locales, Sandra Norman acudió a comprar dulces, golosinas y refrescos para sus sobrinas, y aprovechó para adquirir un boleto de lotería.

Su boleto resulto el ganador del gran premio de 13 millones de dolares y la tienda que lo vendio recibio 65 mil dolares.

“Llevamos papas fritas y refrescos, ¡y obtuve $13 millones!”, dijo a medios locales.

“Cuando mi esposo y yo nos dimos cuenta de que ganamos, estábamos saltando… ¡ganamos la lotería!”.

El reciclaje de latas y botellas le ayudaba a llevar dinero a casa.

Con sus ingresos procuraba consentir a sus sobrinas regalándoles botanas cada semana.

Durante sus compras acostumbraba comprar un par de boletos de lotería, y fue en esta ocasión que la suerte estuvo de su lado.

La mujer declaró que planea comprar una casa más grande e invitar a su familia al Valle de Napa para comprar el vino tradicional que preparan en la región.

We are excited to announce the winner of the $13 million SuperLotto Plus jackpot hit earlier this year! Read all about it in our latest news release. https://t.co/tnIhdgx4PL https://t.co/FCXdNeDfUD

— CA Lottery Press (@calotterypress) April 5, 2022