La policía de San Francisco, California, publicó la foto de una mujer sosteniendo un AK-47 desde la ventana del pasajero de un automóvil en movimiento. Las autoridades confiscaron el vehículo y escribieron que la foto fue tomada el 11 de julio durante «una exhibición ilegal de velocidad». El incidente ocurre mientras la ciudad sufre un aumento en el número de tiroteos y asaltos. De acuerdo con la policía, en lo que va de 2021 han ocurrido 119 tiroteos, tanto fatales como no fatales, en comparación con 58 ocurridos durante la primera mitad del año pasado. La policía de San Francisco dio a conocer este miércoles que confiscaron el Cadillac donde viajaba la mujer sin dar más detalles.

El repunte en los tiroteos en San Francisco coincide con un aumento del 16% en el número de asesinatos en las principales ciudades de Estados Unidos , según el informe sobre crímenes pandémicos del Consejo de Justicia Criminal (CCJ).

On 7/11/2021, During an illegal exhibition of speed event at Barneveld & McKinnon, a passenger leaned out of a Cadi holding an AK47; see photo. SFPD Traffic Company personnel worked up a case, and seized this particular vehicle today. @SFPD @sfmta_muni @SFPDPerea pic.twitter.com/4disQpzziY

— SFPDTrafficSafety (@SFTrafficSafety) August 5, 2021