EE.UU.- Un ataque de celos llevó a una mujer a atentar contra la vida y la propiedad de su novio, esto después de no saber manejar sus emociones negativas al escuchar a otra mujer contestar el teléfono de su pareja.

Senaida Soto irrumpió en el hogar de su novio, con quien llevaba ya unos meses de relación y al no encontrarlo en casa, para demostrar su ira, prendió fuego al sofá de la casa, mientras la escena transcurría, se tomó el tiempo de enviar un mensaje a su novio que decía: “Espero que tu casa esté bien”.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre alrededor de la 1:45 a. m., hora en que la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, el Departamento de Bomberos de Lytle y la oficina del mariscal de bomberos del condado de Bexar fueron informadas de que en la cuadra 16000 de Shepherd Road había un incendio que aparentemente fue provocado.

No fue un engaño

Según a Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, la joven de 23 años el incendio fue el resultado de una pelea, después de que la joven llamara la plataforma de videollamadas de Apple, a su novio y se molestó porque otra mujer contestó su teléfono. Por si fuera poco, no había indicio de que realmente se tratara de un engaño, pues la mujer era familiar del afectado.

El joven no solo reportó los daños que el incendio provocó en su propiedad, sino que también reportó el robo de diversos artículos de valor que el joven tenía almacenados.

Mientras la casa estaba en llamas, se grabó un video y se mostró que ella prendió fuego al sofá que se extendió, causando que la casa se incendiara, además de causar daños por valor de más de 50 mil dólares

La joven Senaida Soto, de 23 años, escapó, pero más tarde fue arrestada el 21 de noviembre alrededor de las 2:30 p. m., se le imputaron los cargos de robo de vivienda, delito de segundo grado, e incendio provocado, delito de primer grado.

NEW: 23-year-old Senaida Soto is charged with arson, accused of setting her boyfriend’s home on fire after getting upset that another woman answered her FaceTime call to him. Investigators say the woman who answered the call turned out to be a relative of the boyfriend. pic.twitter.com/g2Dqqz1w5X

— Robert Price (@RobertPriceTV) November 22, 2022