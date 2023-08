EU.-Una mujer que trasladaba a dos migrantes ilegales en su automóvil intentó coquetear con los policías para intentar evitar que se le arrestara. El incidente ocurrió la semana pasada en Texas, Estados Unidos y quedó grabado en la cámara corporal de los oficiales.

Fue la tarde del lunes 24 de abril cuando el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, publicó el video donde se puede observar a la mujer y a sus “pasajeras” coqueteándole a él y a sus compañeros.

Mujer que trasladaba migrantes coquetea con los policías

En una parada de tráfico en el condado de Jim Hogg, oficiales detuvieron el automóvil de Lidia Elizabeth Badillo la noche del 12 de abril. Tras conversar con ella y revisar su licencia de conducir, sospecharon que las dos personas que viajaban como acompañantes eran migrantes.

Mientras los policías revisaban la documentación de las “amigas” de Lidia, esta sonrió y miró fijamente a un policía y le dijo: “perdona es que me quedé viendo tus ojos”, ante esto el elemento de seguridad le preguntó la razón, a lo que la mujer le respondió: “Porque eres muy guapo”.

Mujer coquetea con policías para evitar que la arresten por trasladar migrantes

Las mujeres aseguraron ser amigas de ‘hace tiempo’, pero no fue así (Foto: @LtChrisOlivarez)

En la grabación, se puede ver a todas las mujeres coqueteando con los policías, pues se agarran el pelo, juntan sus senos e intentaban bromear con los mismos; sin embargo, se ve a los uniformados firmes en su labor y sin ceder a las insinuaciones de las chicas.

Finalmente los policías detectaron que las licencias de las mujeres eran falsas y se habrían usado para pasar por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en la ciudad texana de Falfurrias; razón por la que los policías terminaron arrestando a Lidia Elizabeth por tráfico de migrantes, mientras que sus dos amigas fueron remitidas a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

A @TxDPS Trooper in Jim Hogg County arrested a female driver for smuggling 2 female illegal immigrants from Guatemala to Falfurrias. The driver, an illegal immigrant from MX & LUPE member, admitted to picking up the females from a stash house in the #RGV. #OperationLoneStar pic.twitter.com/QgJGlyF0WG

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) April 17, 2023