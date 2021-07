Estados Unidos.- El pasado 17 de mayo, la policía respondió a un llamado de auxilio del complejo de apartamentos en Phoenix, cuando algunos vecinos comenzaron a reportar que los hijos de Shavone Robinson no paraban de llorar en el patio trasero desde hace algunos días.

Cuando la policía ingresó a la casa se encontró con dos niños de 2 y 3 años cada uno, ambos lloraban y pedían comida, también hallaron el sin vida a Robinson con diversas puñaladas en el cuerpo, en sus brazos estaba su bebé, el cual tenía fractura en el cráneo y una hemorragia interna.

Según la investigación de la policía, Robinson fue atacada por Andre Daniels, de 30 años, el padre del bebé que ella sostenía en brazos. Según las indagatorias, ellos habían tenido un romance, pero ella se enteró de que él estaba comprometido con otra mujer, con la que también tenía hijos.

Durante el embarazo de Robinson, Daniels le pidió que abortara al menor y luego que lo diera en adopción, pero ella siempre se negó unos días antes del ataque, ella se puso en contacto con la prometida del imputado y le reveló que tenía un hijo de él, hecho por el que estiman que se derivó el ataque.

Actualmente, Daniels se encuentra preso bajo los cargos de asesinato en primer grado, abuso infantil y posesión de armas, por lo que su fianza asciende hasta los tres millones de dólares.

Family tells me Andre Daniels is the father of Shavone Robinson’s infant baby, which she was allegedly holding when her body was found. #12News https://t.co/lQ2kCuiyZc

— Adriana Loya (@AdrianaLoyaTV) July 16, 2021