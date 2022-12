EE.UU.- Una infante de 3 años de edad fue apuñalada hasta la muerte por su madre en un apartamento de Miami Beach en Florida, según el Departamento de Policía de North Miami Beach.

El hecho tuvo lugar en un complejo de apartamentos cerca de Northeast 10th Avenue y 163rd Street, donde las autoridades se reunieron en la madrugada del martes.

De acuerdo con los funcionarios, la mujer, identificada como Jellisa Amoya Baxter, de 24 años de edad, llamó al 911 para admitir que había acuchillado y asesinado a su hija de 3 años.

Cuando llegaron los oficiales hallaron a Baxter en su sala de estar esperando con una bata blanca.

Mientras estaba en el lugar, la policía descubrió el cadáver de la niña tirando en el piso con “varias heridas de arma blanca” en el pecho, en el cuello y en la cara.

En un informe que fue publicado en la red social Twitter el martes en la tarde por la policía dice que Baxter reconoció ante los agentes que ella “la estranguló a su (hija) al principio, pero cuando eso no funcionó, la apuñaló en el pecho y el cuello”.

@myNMBPolice is currently investigating a homicide which occurred at 1051 NE 163 St. The victim is a young child and the suspect (mother) is in custody. The scene is still active. No PIO will be responding. Follow this account for updates. @CBSMiami @wsvn @WPLGLocal10 @nbc6

— North Miami Beach PD (@myNMBPolice) December 27, 2022