EE.UU.- Este fin de semana Nash Carter, luchador de WWE conquistó el Campeonato de Parejas NXT; sin embargo, la felicidad se acabó pronto cuando fue acusado por su esposa de golpearla.

El pasado 4 de abril, la también luchadora Kimber Lee, denunció que el gladiador de la marca NXT la golpeó.

«Me encantaría estar entusiasmada por Nash Carter ahora mismo, pero he ocultado sus abusos demasiado tiempo. Nadie debería ser abandonada como yo he sido abandonada. Y silenciada en pro de mantener una carrera».

Publicó la luchadora en su cuenta de Twitter, aunque después borró el mensaje, aunque más tarde ratificó la denuncia con fotos, ya que aseguró que su esposo le pidió que se retractara.

Sin embargo, aunque en un principio aceptó hacerlo después ratificó la denuncia.

«Oye NXT esta es mi cara después de que tu campeón de parejas Nash Carter se emborrachó y me golpeó tan fuerte que me abrió el labio. Me dijo que soy luchador, así que siempre estoy marcado. Escondí esto durante un año e incluso lo perdoné. Pero ya no puedo ocultarlo»

«Todos ustedes querían la prueba. Ahí está. Lamento haberme retractado, pero me estuvo mintiendo todo el fin de semana para que no dijera nada».

Tras estos actos, el periodista Ross Sapp de Figthful, confirmó que el luchador de 27 años, originario de Ohio fue despedido de la empresa.

Nash Carter también es acusado de homófobo

Por su fuera poco Kimber Lee también acusó a su esposo de realizar declaraciones homofóbicas, incluso publicó una foto donde hace el saludo nazi y tiene un bigote similar al de Hittler.

“Solo otra mirada al tipo de persona es Nash Carter. Escondí tanto durante tanto tiempo porque fui abusado mentalmente. Sin mencionar las innumerables declaraciones anti LGBTQIA+ que él y su familia hacen. Me lavaron el cerebro tan ridículamente. Tan manipulado. Y finalmente se acabó. Nunca permitiré que me abusen de esta manera otra vez”.

Carter llegó a WWE en 2020 y había tenido un notable desempeño en el ring, al grado de estar junto a Wes Lee por un tiempo y conquistar el Campeonato de Parejas en el pasado evento Stand & Delivery.

Ahora fuera de la empresa será complicado que encuentre trabajo, pues en cuestión de abusos y violencia de género, la comunidad de la lucha libre en Estados Unidos suele ser muy dura con los abusadores.

