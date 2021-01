Estados Unidos.- En un hecho curioso el cual tuvo un final feliz, al menos en parte, se dio este fin de semana cuando a una mujer que hacia sus compras en el supermercado, y por lo rápido de la maniobra, dejo a su hijo de 4 años en al auto en el asiento trasero , incluso con el motor encendido, pero cuál fue su sorpresa al salir , le habían robado el auto.

Un ladrón que estaba en la zona se percató del encendido del vehículo que subió y se robó el auto, pero cuál fue su sorpresa, había un niño en el asiento trasero.

ADVERTISEMENT

El sujeto al ver la acción, se devolvió al lugar y ‘sermoneo’ a la madre del pequeño para que nunca más lo deje solo con el auto encendido.

El extraño episodio ocurrió en los suburbios de la ciudad de Portland, en el estacionamiento de una tienda de comestibles donde la madre había dejado por unos momentos a su hijo de cuatro años al interior del vehículo con los seguros abiertos y el motor en marcha.

La Policía de Beaverton, informó que el criminal “sermoneó a la madre por dejar al niño en el coche” y la amenazó con llamar a las autoridades por su descuido. “Obviamente, estamos agradecidos de que devolviera al pequeño y de que tuviera la decencia de hacerlo”.

Tras el incidente, Henderson recordó a la ciudadanía que no es un crimen dejar a los hijos al interior del auto por unos instantes, siempre y cuando estos estén a la vista. No obstante, recomendó no dejar las llaves en la ignición y tomar algunas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los infantes.

Fuente Agencia