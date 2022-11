México.-Ordenaron solamente una hamburguesa y terminaron siendo testigos de una golpiza entre empleadas. En redes sociales se ha viralizado el video de la pelea entre dos mujeres que trabajan en McDonald’s, todo esto ante la mirada de algunos clientes, quienes rápido sacaron sus celulares para capturar el momento que ha dado mucho de qué hablar.

Esto ocurrió en Estados Unidos, donde dos mujeres afroamericanas comenzaron intercambiando insultos a la distancia. La tensión creció hasta que una de ellas le lanzó una cajita de hamburguesa a la otra en el rostro y se desató el caos con jalones de pelo, puñetazos y hasta una peluca salió volando dentro del establecimiento.

Tras más de un minuto trenzadas en el piso, sus compañeros lograron separarlas momentáneamente. Más adelante en el mismo video vemos a una de las trabajadoras de McDonald’s golpear por la espalda con un puñetazo a su contrincante, quien estaba haciendo una llamada telefónica para denunciar la agresión.

Ese golpe a traición dejó noqueada a una de las mujeres mientras la otra apoyó la rodilla sobre sui tórax para seguir repartiendo puñetazos al rostro y cuerpo. Un hombre de la cadena de comida rápida es quien las separa.

