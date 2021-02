La comida y el agua en los supermercados de Texas comenzó a agotarse a 4 días del apagón y las bajas temperaturas que se sufrieron en el estado, de acuerdo con medios locales. Texas Tribune reportó que los problemas afectaron a la cadena de distribución de alimentos.

Además, algunas tiendas de misceláneas tuvieron que cerrar por la falta de energía eléctrica.

Aunado a esto, las frutas y vegetales sembradas en el valle del Río Grande se congelaron y quedaron inutilizables, debido a las heladas. Por último, el Departamento de Agricultura de Texas explicó que los productores de leche están tirándola por que no pueden utilizarla o distribuirla. La titular de la organización Feeding Texas, Celia Cole, explicó que 8 bancos de alimentos pidieron ayuda al estado para proveer a las comunidades.

A South Austin Target supermarket in Texas saw barren shelves and long lines as shoppers stocked up amid historic cold weather and power outages https://t.co/U2O76Afv5t pic.twitter.com/qcDReAfT2T

— Reuters (@Reuters) February 18, 2021