Tras conocer dichos registros se ha especulado sobre la situación de La Barbie, uno de los escenarios posibles es que dicho individuo se encuentre colaborando como testigo protegido, sin embargo la información sobre Valdez Villarreal se ha mantenido al margen.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se pudo leer en los registros del pasado lunes 28 de noviembre. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons). Cabe destacar que hasta la noche del 7 de diciembre el estatus de La Barbie en los registros sigue como no en custodia.