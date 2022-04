EU.-Ketanji Brown Jackson es la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Senado de Estados Unidos confirmó la nominación de Ketanji Brown Jackson propuesta por Joe Biden para servir en la Corte Suprema como juez.

La votación del Senado de Estados Unidos ha sido considerada como histórica pues en sus 232 años la Corte Suprema no había elegido a una mujer afroamericana para ostentar el cargo de jueza.

Con una votación de 53 a favor y 47 en contra de senadores republicanos, Ketanji Brown Jackson conocida coloquialmente como “KBJ” superó la prueba del Senado de Estados Unidos.

El histórico momento fue presidido por la vicepresidenta Kamala Harris, quien encabezó la votación del Senado.

Cabe destacar que Kamala Harris también hizo historia en 2021 al convertirse en la primera mujer afroamericana así como la primera estadounidense de origen indio o asiático en alcanzar la vicepresidencia de los Estados Unidos.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) April 7, 2022