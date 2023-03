EU.-Aunque lo dudes, no todas las citas salen como en las películas románticas de Hollywood. Ejemplo de ello, es el caso de una mujer que contó cómo un joven la dejó a los 45 segundos de haber estado con ella. ¿Qué sucedió?

Fue a través de TikTok, en donde este caso se viralizó y dio mucho de qué hablar, pues la forma en la que el hombre desapareció de la cita fue épica.

De acuerdo con lo revelado por la joven estadounidense, al hombre de su cita lo conoció en una app de citas, así que se encontraron. Sin embargo, Rachel Wilson jamás imaginó que todo acabaría mal.

Durante la cita -que se dio un 13 de enero, fecha de supersticiones- el hombre no duró ni un solo minuto con ella. Indicó que tenía que tenía mal estacionado su auto, que lo arreglaría y regresaría. Algo que jamás pasó. Nunca regresó.

La joven esperó varios minutos y nada ocurrió. A la mesa ya habían llegado unas cervezas y alitas de pollo. Su acompañante jamás regresó.

“Mi cita de Hinge se fue 45 segundos después de reunirse conmigo para ‘mover su auto’”, contó la mujer.

Por si fuera poco, al poco tiempo, la mujer recibió un mensaje que decía la siguiente frase: “Lo siento no lo sentía”, con un emoji de cara triste.

“Me paré frente al restaurante esperando unos cinco minutos antes de recibir el mensaje de texto. No respondí e inmediatamente borré su número y no he sabido nada de él desde entonces”, contó Rachel.

Como era de esperarse, este momento se viralizó y aunque lo ha tomado con gracia los usuarios de TikTok compartieron experiencias similares:

“Una vez un tipo me dijo que dejó su cargador en su auto, le dije que tenía uno, dijo que tenía un cargador especial. Lo vi alejarse”, “Estaba en una cita una vez (el chico me recogió) y tan pronto como llegamos al restaurante dijo que lo llamaron al trabajo y me dejó allí”, se lee en los comentarios.