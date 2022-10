EE.UU.- Los autos robados suelen aparecer en los lugares menos esperados y prueba de ello es el caso de unos jardineros que encontraron un Mercedes Benz enterrado en el patio de una mansión, en Atherton, California.

De acuerdo con medios locales, un grupo de jardineros realizaba labores de mantenimiento en el patio trasero de la mansión, cuando encontraron el convertible enterrado a aproximadamente a un metro y medio de profundidad.

Tras el hallazgo, los dueños de la mansión avisaron a las autoridades quienes iniciaron una investigación por lo insólito del caso. Las primeras investigaciones, arrojaron que que el vehículo encontrado fue reportado como robado en septiembre de 1992, por parte de un hombre identificado como Johnny Lew, quien sería el antiguo dueño de la mansión referida.

Tras hallar esta información, los oficiales se dispusieron a contactar al ciudadano, sin embargo, fue en ese momento cuando descubrieron que el hombre había fallecido siete años atrás, es decir en 2015 a los 77 años.

Cabe destacar que Johnny Lew, recibió entre 87 mil y 88 mil dólares por el seguro del vehículo presuntamente robado. Asimismo, tenía un pasado oscuro, ya que fue condenado por asesinato en 1977, sin embargo, el veredicto fue anulado.

Además, también contaba con un arresto por fraude de seguro a finales de los años 90 después de que, sin saberlo, reclutó a policías encubiertos para mover un yate de 1.2 millones «a aguas internacionales y ponerlo en el fondo».

Las autoridades aseguraron que cree que el vehículo fue enterrado en la propiedad antes de que los propietarios actuales se mudaran. Todavía están investigando las circunstancias y el motivo.

Skyfox video shows scenes reminiscent of archeological dig: crews painstakingly excavating Mercedes 560SL convertible buried in’90s behind $15M home. Car reported stolen to @PaloAltoPolice in ‘92. No human remains found. Late car owner once arrested for murder, insurance fraud pic.twitter.com/ny95IJWBLK

UPDATE: After Mercedes is found buried on property – likely there since ‘90s – @TownofAtherton PD probe continues at $15M estate that was ex-home of the late Johnny Bocktune Lew, a man w/history of arrests for murder – and insurance fraud involving a yacht. 4.5,6,7 p.m. @KTVU pic.twitter.com/6wfEuNDUVJ

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) October 21, 2022