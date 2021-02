EU.-Un incendio en una tienda de mascotas durante la noche del lunes pasado dejó un saldo de al menos 100 animales fallecidos.

La alerta de incendios se activó cerca de las 9 de la noche en el local Uncle Bill’s Pet Center en la Plaza Georgetown en la ciudad de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos. Los equipos de emergencia fueron alertados del siniestro y el cuerpo de bomberos local acudió al lugar.

Los tragafuego notaron que el humo salía de la parte trasera del negocio. Tras una hora de labores, controlaron el incendio.

De acuerdo con la jefa del equipo de bomberos de Indianápolis, Rita Reith, los especialistas tuvieron dificultades para apagar el incendio, ya que sucedió en la parte trasera del negocio, en la zona del techo.

Además, Reith agregó que no está claro a que hora inició el siniestro, ya que el edificio estaba lleno de humo denso y oscuro, por lo cual es posible que las llamas iniciaran mucho antes de la activación de la alarma.

Las autoridades contabilizaron a al menos 40 perros, 25 pericos, conejos y otros animales que fallecieron a causa de inhalación de humo. Los seres vivos estaban aún al interior de sus jaulas. No había clientes, ya que la tienda estaba cerrada.

Entre los sobrevivientes están varios reptiles, peces, un cuyo y un gato, los cuales fueron sacados de las instalaciones y recibieron evaluación médica veterinaria.

Phil Wilson, dueño de la cadena Uncle Bill’s Pet Center que tiene seis tiendas en Indiana, señaló que está consternado por el suceso “devastador” que quitó la vida a tantos animales.

