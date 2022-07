Hombre con Síndrome de Down logra graduarse de universidad

EEUU.Esta es una de esas noticias inspiradoras para todos, pues un hombre con Síndrome de Down logró graduarse de su universidad e hizo historia en la institución por este mérito.

Se trata de Dylan Kuehl, de 38 años, quien se volvió la primer persona con este padecimiento en obtener una licenciatura en Evergreen State College, en Olympia, Washington, Estados Unidos. Se trata de un hecho histórico, pues desde la fundación de la escuela, hace 51 años, ningún estudiante con este síndrome había podido terminar sus estudios.

Dylan fue escogido junto con 3 estudiantes de los 900 graduados para dar unas palabras en el discurso de la ceremonia de clausura para la licenciatura en Artes.

“Tengo que decir. Guau. Nunca pensé que llegaría tan lejos”, dijo Dylan Kuehl. “Cuando comencé, la gente me decía que no estaba listo para la universidad. Me desanimó. En lugar de rendirme, construí un ‘Equipo del Sí’”.

Kuehl tanmbién confesó sentirse apoyado en todo momento por sus compañeros de carrera, tutores, maestros y su madre, sin quitarse el mérito de haberlo conseguido por cuenta suya.

“Celebra tus habilidades. Vive tu vida con ambición y orgullo”, dijo Kuehl, “Sí, soy la primera persona en graduarse aquí, pero no seré la última” aseguró Dylan.

En 2009 Dylan fue reconocido en su comunidad cuando luchó contra una propuesta la cual recortaría los fondos para los campamentos de arte en Olympia y en 2016 cuando tocó la batería y bailó para una banda en tributo a Michael Jackson.

Sin duda Dylan Kuehl, el hombre con Síndrome de Down que logró graduarse de su universidad, es una historia motivacional para todos aquellos que por alguna situación dejaron de estudiar, demostrando como no importa la edad para conseguir nuestros sueños.

Con información de El Mañana