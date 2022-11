EE.UU- El video de una cámara de seguridad exhibió el momento en que un niño ingresa a una tienda y pide a la cajera que finja ser su mamá pues una mujer intenta secuestrarlo.

La historia que compartió SBC News establece que aquel día, Sammy Green, de 10 años de edad, salió de las escuela y se dirigía a su casa en en Pottstown, Pensilvania, Estados Unidos.

Sin embargo en el transcurso del trayecto, el niño notó que una mujer lo perseguía, de hecho se ofreció a comprarle comida y eso lo puso incómodo.

Cuando la extraña preguntó a Sammy sobre la ubicación de su familia sus alertas se encendieron. Entonces reconoció una tienda a la que acude con frecuencia

Mientras la mujer lo seguía el menor entró al establecimiento comercial y se acercó a la cajera Hannah Daniels, de 17 años de edad.

“Haz como si fueras mi mamá”, le suplicó.

La cajera entendió que Sammy corría peligro y lo envió a la parte de atrás. Luego fue a la puerta y la cerró, verificando que la extraña siguió su camino.

“Todavía estaba templando al interior de la tienda”, admitió el niño al medio estadounidense.

Aquel día el menor recordó todas las advertencias de su familia sobre qué hacer cuando un extraño se te acerca, admitió en entrevista para el medio estadounidense.

“Ver a mi hijo buscando ayuda porque básicamente temía por su vida, te hiere profundamente […] Es una lección para todas la familias”, concluyó el papá Sam Green.

Días más tarde, en un comunicado, la policía de Pottstown informó que detuvo a la mujer quien fue recluida en una clínica de salud mental.

