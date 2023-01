EU.-Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han recopilado 510 informes de objetos voladores no identificados (ovnis), muchos de los cuales vuelan en un espacio aéreo militar sensible. Si bien no hay evidencia de extraterrestres, aún representan una amenaza, dijo el gobierno en un resumen del informe desclasificado publicado el jueves.

El año pasado, el Pentágono abrió la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, enfocada únicamente en recibir y analizar todos esos informes de fenómenos no identificados, muchos de los cuales han sido informados por pilotos militares. Esta área trabaja con todas agencias de inteligencia para evaluar más a fondo esos incidentes.