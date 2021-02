Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional sobrevolarán este domingo el estadio de Tampa en el que se disputará el Super Bowl LV y, además, cuatro de ellos batirán ese día un récord de permanencia en el espacio, de más de 84 días establecido en 1974.

La trayectoria orbital de la Estación Espacial Internacional la llevará al estadio en Tampa, ciudad de la costa oeste de Florida, a las 19.15 horas , detalló este viernes la agencia espacial estadounidense NASA.

Los astronautas sobrevolarán así el Super Bowl que se celebrará en el estadio Raymond James de Tampa entre los Buccaneers de esa ciudad floridana y los Chiefs de Kansas City.

RÉCORD

La NASA señaló además que cuatro astronautas del SpaceX Crew que viven a bordo de la Estación Espacial Inernacional batirán este domingo el récord estadounidense de días en el espacio de una tripulación lanzada a bordo de una nave espacial de Estados Unidos.

De esta forma los cuatro sobrepasarán los 84 días que se mantuvo la tripulación del Skylab 4 en 1974.

La NASA recordó que los ingenieros de vuelo de la Expedición 64 Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y Soichi Noguchi acoplaron la nave espacial «Resilience» SpaceX Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional el pasado 16 de noviembre.

Su tripulación rebasará el tiempo de Gerald Carr, Edward Gibson y William Pogue, que atracaron el Apollo a la estación espacial Skylab 47 años después del día en que «Resilience» atracó en el laboratorio orbital.

MISIÓN

Recordó que el quinteto estaba ocupado empacando el carguero espacial Cygnus de Northrop Grumman y el SpaceX Cargo Dragon en enero y monitoreando sus salidas.

Después Hopkins y Glover tuvieron un par de caminatas espaciales para actualizar los sistemas de comunicaciones y energía.

Durante ese período, la investigación en microgravedad avanzó a toda velocidad explorando desde las ciencias de la vida hasta la física espacial y las demostraciones de tecnología avanzada.

Mientras tanto, en el segmento ruso de la estación espacial que sobrevolará el Super Bowl, el comandante Sergey Ryzhikov reparó equipos de ejercicio y de comunicaciones por video.

The Exp 64 crew will fly over the @SuperBowl on Sunday and four astronauts will also break a U.S. space record from the '70s. More… https://t.co/ZZqZQ6HdRI pic.twitter.com/pPTt0rBoCR

— International Space Station (@Space_Station) February 5, 2021