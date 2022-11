México.-Un oficial de policía de Kansas City (Estados Unidos) fue reconocido por haber salvado la vida de una bebé la semana pasada que había dejado de respirar, cuyo rescate fue captado por la cámara del cuerpo del oficial.

El policía Richard DuChaine y su compañero, el oficial Charles Owen, respondieron a una llamada médica sobre una bebé —de tan sólo un mes de nacida llamada Kamiya— que no respiraba el jueves, dijo el Departamento de Policía de Kansas City en Twitter. Los oficiales llegaron antes que los equipos médicos y corrieron a la casa.

«Vamos cariño, vamos», se puede escuchar al oficial decir. «Vamos, cariño. Vamos, puedo oírla».

El padre del bebé se la entregó a DuChaine, quien comenzó las compresiones torácicas hastaque finalmente respondió y comenzó a respirar nuevamente. Los oficiales recordaron cómo su entrenamiento los ayudó a actuar rápido.

«Siempre tuvimos ese miedo en la parte de atrás de nuestra cabeza de que, ya sabes, ¿lo que estamos haciendo es suficiente?». Dijo Duchaine. «¿Será suficiente para traerla de vuelta? Obviamente, una vez que podamos traerla de vuelta, eso fue un gran suspiro de alivio».

Fue llevada de urgencia al hospital donde su madre dijo que le diagnosticaron Virus sincitial respiratorio (RSV) y recibió asistencia médica. Pudo regresar a casa y dijo que ambos policías fueron sus «héroes»

«Es un héroe, como si fuera mi héroe», dijo Tajanea Allen, la madre de la bebé. «Es el héroe de mi hija. Es un héroe, como si yo hubiera hecho cualquier cosa por él. El hombre es un héroe, salvó a mi hija».

Pero los oficiales dicen que solo estaban cumpliendo con su deber.

«No nos sentimos héroes», dijo Owen. «Sentimos que hicimos algo bueno». “No hacemos este trabajo para que nos llamen héroes”, añadió Duchaine. “Hacemos este trabajo para preservar la vida y, en general, solo para proteger a la gente de la ciudad”.

Posteriormente, los policías visitaron a la bebé en el hospital, donde el oficial DuChaine posó para una foto con ella.

