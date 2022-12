México.-Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, aseguró que Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, permanece preso en Estados Unidos, pero la discreción con que trabaja el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos provocó confusión al respecto.

Es un error, en mi opinión, lo que hace el Buró de Prisiones de Estados Unidos porque ponen que no está bajo custodia, pero en realidad todavía está como preso aquí en Estados Unidos, pero muchas veces si asisten a un juicio federal, a una audiencia jurídica o tratamiento médico o posiblemente lo sacan para ver qué tipo de información le puede dar al gobierno, entonces el Buró pone que no está bajo custodia, lo que causa un dilema muy grande porque mucha gente piensa ‘lo liberaron’ y no es cierto, entonces sí ha causado un conflicto no nada más en Estados Unidos, también en México”.