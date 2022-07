EE.UU. y México condenan excesos de Texas con orden de devolver a migrantes

EE.UU.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, y su nueva orden ejecutiva de devolver a los puertos fronterizos los migrantes que detengan la policía y oficiales de la Guardia Nacional en ese estado, precipitó la condena de los gobiernos de Estados Unidos y México que consideran que se está extralimitando en sus poderes.

El republicano ordenó a los miembros de la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detener y llevar a los puertos de entrada a los migrantes indocumentados en territorio tejano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, le recordó a Abbott que las decisiones sobre inmigración son competencia del Gobierno federal y le pidió que no se “entremeta” en ese tema.

“Los estados no deberían estar tomando decisiones o entrometiéndose en eso. Especialmente el gobernador de Texas Abbott, que tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”, subrayó Jean-Pierre.

Abbott causó revuelo este año a los gobiernos de México y Estados Unidos por obstruir las cadenas de suministro en la frontera con inspecciones estatales adicionales de camiones, que tuvo que eliminar ante la presión comercial internacional.

