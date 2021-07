Estados Unidos.- El momento de pánico quedó grabado en un video que muestra que la mujer caminaba con sus tres niños pequeños cuando su hijo de cinco años se adelantó unos pasos y un hombre se acercó para tomarlo y meterlo en un auto.

La reacción inmediata de la mujer evitó que el niño fuera secuestrado y pudo sacarlo por la ventana del vehículo. La escena fue captada por las cámaras de seguridad del lugar, evidencia que sirvió a la policía para iniciar la búsqueda de los sospechosos y la captura de uno de ellos.

Arrestan a hombre de 24 años; se le acusa de secuestro y otros delitos

La Policía de Nueva York informó que un hombre de 24 años fue arrestado y acusado de:

Intento de secuestro

Imprudencia temeraria

Actuar de manera perjudicial para un niño menor de 17 años

A través de su cuenta de Twitter, la Policía de Nueva York informó que logró arrestar a uno de los dos sujetos implicados en estos hechos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La madre de 45 años caminaba en una calle de Queens a plena luz del día acompañada de tres pequeños, cuando el niño de cinco años se adelantó unos pasos y un sujeto se acercó, lo tomó y metió a un auto donde ya se encontraba otro hombre.

La mamá corrió rápidamente hacia el vehículo y los otros dos niños intentaron ayudar cuando vieron que el pequeño había sido raptado. En sus intentos por defender a su hijo, logró sacarlo por una de las ventanas del coche y al ver que no pudieron lograr su cometido, los agresores huyeron en el auto con rumbo desconocido.

Ante este hecho que alertó a la comunidad, la policía dio a conocer otras imágenes que muestran a los dos sospechosos caminando por una acera. El primer individuo fue descrito como un hombre de piel oscura, de unos 30 años de edad mientras el segundo tiene piel clara y su edad oscila entre los 50 y 60 años.

El vehículo en el que intentaron secuestrar al niño fue reportado como un sedán de 4 puertas de color granate, modelo antiguo.

Este incidente se suma a los reportes recientes de criminalidad en Nueva York que mostraron un aumento en la violencia con armas, los ataques a los sistemas del Metro en la ciudad y en las calles.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021