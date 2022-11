EU.-Dos aviones chocaron este sábado 12 de noviembre en el aire durante un espectáculo aéreo en el aeropuerto de Dallas, Estados Unidos.

De acuerdo con David Sentendrey, periodista deportivo estadounidense, el accidente aéreo tuvo lugar durante el evento Wings Over Dallas WWII Airshow, a las 13:25 horas.

En redes sociales, circuló un video en el que se muestra el momento exacto en que las dos aeronaves chocan en el aire, incluso, minutos después, se aprecia humo negro en el lugar del incidente. Hasta el momento, se desconoce sobre el estado de los pilotos.

Al respecto, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un comunicado en el que explica que un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra chocaron y, hasta este instante, se desconoce cuántas personas había en ambos aviones.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán. La NTSB estará a cargo de la investigación y proporcionará actualizaciones adicionales.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot

— David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022