Estados Unidos.- El Departamento de Salud de Florida, en Estados Unidos, solicitó una auditoria del Distrito de Atención Médica del condado de Palm Beach debido al reporte de que más de mil vacunas contra el coronavirus sufrieron daños luego de que un refrigerado que las almacenaba fue desconectado «por error», un hecho que ha sido considerado como una tragedia por los especialistas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la autoridad estatal recalcó que todos los proveedores de la inyección que participan en el Programa de Vacunación Covid-19 deben almacenar y manejar las dosis contra el coronavirus «bajo condiciones adecuadas para mantener la cadena de frío como se indica en los Centros para el Control de Enfermedades ».

The Health Care District of PBC has responded to @HealthyFla call for an audit of their practices, saying they will cooperate fully.

The audit comes after the District had to destroy more than 1000 vaccine doses because someone accidentally shut off a refrigerator.@WPBF25News pic.twitter.com/BfJt01y8M9

— Ari Hait (@wpbf_ari) February 3, 2021