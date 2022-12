Cuando Bilotta se enteró del robo, estaba tan molesto que golpeó la pared hasta dejarle un agujero y decidió matar a Barnes, según el relato de Lemma.

Cuando la víctima llegó a la residencia a una supuesta fiesta, Bilotta lo apuñaló 17 veces con un cuchillo de chef de siete pulgadas.

“Me estás matando”, habría expresado Barnes, según testificó McClurg, quien presenció el ataque.

Documentos del caso que cita el New York Post señalan que la idea del dúo eran colocar el cadáver en bolsas de basura y enterrarlo en otro sitio. Pero luego de que un tercer roommate los cachara in fragantis en la escena criminal, no prosperaron con el plan.

McClurg fue arrestado por agentes en un baño. Aunque Bilotta escapó de la escena, fue ubicado por un helicóptero en un espacio de estacionamiento a una milla de la vivienda poco después del ataque.

Con información Diario NY