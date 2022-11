De acuerdo con lo relatado por los gemelos en el podcast Surviving El Chapo: The Twins Who Brought Down A Drug Lurd, ambos se inspiraron en el modelo de negocio de Mc’Donalds para sacar adelante su red de narcotráfico.

Los dos mencionaron que antes de convertirse en narcotraficantes, cuando tenían 17 años, trabajaron en una sucursal de McDonald’s en Chicago, Illinois, donde se dieron cuenta de la importancia de la constancia en la calidad de los productos.