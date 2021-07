Las imágenes más detalladas hasta ahora de las «discretas auroras» del planeta Marte fueron dadas a conocer por la nave espacial Hope de los Emiratos Árabes Unidos.

Estas emisiones ultravioleta, vistas por el espectrómetro a bordo del orbitador, surgen cuando el viento solar se encuentra con campos magnéticos que emanan de la corteza de Marte, de acuerdo con una publicación en la revista científica Nature.

Los principales objetivos científicos de la misión se centraban en la atmósfera del planeta, no en su magnetismo, por lo que las imágenes de la aurora fueron una ventaja.

Antes de tomar estas «imágenes espectaculares», como han expresado los científicos, los investigadores habían detectado previamente auroras difusas durante las tormentas solares, así como auroras de protones, producto de las grandes altitudes cuando los protones del viento solar arrancan electrones de los átomos para formar hidrógeno.

Se cree que esos patrones se congelaron en su lugar hace miles de millones de años, cuando la lava se solidificó en presencia de dicho campo.

Las emisiones observadas por Hope fueron detectadas por primera vez por el satélite Mars Express de la Agencia Espacial Europea en 2004 y fotografiadas previamente por la sonda MAVEN de la NASA, pero ninguna se estas misiones logró tomar imágenes similares a las del EMM.

An artist’s impression of how Mars’ discrete aurora might be viewed from different views including the surface of Mars when the emissions of light from the fleeting phenomenon extend into the visible spectrum as predicted by theory. pic.twitter.com/vuSnkJt07B

— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2021