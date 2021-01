EU.-Autoridades estadounidenses buscan información que ayude a descubrir al responsable de haber escrito, raspando su piel, la palabra «Trump» en la espalda de un manatí de Florida, confirmó el lunes una portavoz.

El video del manatí con el apellido del presidente Donald Trump claramente escrito con grandes letras en su espalda fue divulgado por el diario local Citrus County Chronicle.

Una portavoz del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS) confirmó a la AFP la información y pidió a los posibles testigos que reporten información sobre el crimen.

Craig Cavanna, detective del FWS, dijo al Citrus County Chronicle que no puede comentar sobre «una investigación en curso».

Añadió que el responsable enfrenta hasta 50.000 dólares de multa y un año en una prisión federal por hostigar a una especie protegida.

El manatí fue hallado el domingo, cuatro días después de que simpatizantes de Trump invadieran el Congreso dejando cinco muertos, aunque no estaba claro cuándo pudo haber sido cometida esta fechoría.

Nadaba en las aguas del río Homosassa, en un área en la costa oeste de Florida donde los manatíes se congregan en esta época del año en busca de agua cálida.

Las aguas poco profundas de los canales los vuelve accesibles a los turistas, que hacen excursiones para nadar entre los mansos sirénidos. Sin embargo, también quedan más expuestos a los acosadores de animales.

Florida tiene una población de cerca 7.500 manatíes, unos mamíferos herbívoros que son familia del elefante, con bigotes en el hocico, ojos lánguidos y cola de cuchara. Son también llamados «vacas de mar».

A pesar de su enorme tamaño –pueden alcanzar cuatro metros y pesar media tonelada-, son víctimas fáciles de embarcaciones que navegan a velocidades muy altas en canales o zonas costeras.

Según cifras de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, de los 637 manatíes que murieron en 2020, 90 fallecieron por colisiones con botes y 15 por otras razones vinculadas a los humanos.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

–

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn

— 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) January 11, 2021