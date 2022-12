Claramente y después de las alarmantes palabras, fue encarcelado y acusado de agresión agravada con un arma mortal aunque se espera que en la audiencia se le añadan otros cargos. Cabe destacar que el departamento del alguacil aclaró que este fue un incidente aislado. Lo que significa que no había antecedentes de violencia doméstica de ningún tipo, y mucho menos reportes de otras víctimas. Sin embargo, Sisley, tras la comparecencia con el juez, no podrá salir debido a la prisión preventiva. Con esto se asegurarán de que el hombre no regresará a la escena del homicidio y tampoco tendrá contacto de ningún tipo con la única víctima sobreviviente de los hechos o los testigos que presenciaron el atentado.

