Colorado.- Tres adolescentes en Colorado fueron detenidos tras ser acusados de provocar la muerte de una mujer luego de que arrojaran una enorme piedra a su auto, mientras ella lo conducía.

La víctima fue identificada como Alexa Bartell, de 20 años, de acuerdo a las autoridades.

La policía informó que Alexa se encontraba hablando por teléfono con una amiga mientras conducía cerca de la dirección 10600 de Indiana St. alrededor de las 10:45 p.m., cuando de pronto le arrojaron la piedra a su auto.

El impacto mató a la joven al instante. La amiga tras no escuchar a Alexa rastreó su celular y fue a buscarla; ahí la encontró sin vida con una grave herida en la cabeza.

Tras una serie de investigaciones, la policía logró arrestar a tres sospechosos de 18 años, Joseph Koenig, Nicholas Karol-Chik y Zachary Kwak. Los adolescentes enfrentar cargos de homicidio premeditado e indiferencia extrema, según la oficina del sheriff.

De acuerdo a CNN, uno de los acusados tomó una fotografía de como quedó el auto para tenerlo de «recuerdo».

Durante su primera aparición en la corte los acusados hablaron sobre ser “hermanos de sangre” y que “nunca más podrían volver a hablar de este incidente”. Los tres no se declararon culpables y estarán en la corte el próximo 3 de mayo, según el expediente judicial.

