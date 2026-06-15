CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Vecinos de la colonia La Cuesta vivieron momentos de gran tensión tras registrarse un violento ataque a balazos contra una vivienda. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Lucio Cabañas y Sierra Septentrional, una zona de constante tránsito debido a su cercanía con una escuela primaria y por encontrarse justo frente a una iglesia del sector.

Los habitantes de la zona alertaron a las autoridades mediante múltiples llamadas al número de emergencias 911 al escuchar las incesantes detonaciones. De acuerdo con los informes de las corporaciones policiacas que atendieron el llamado, en el lugar se contabilizaron por lo menos 30 casquillos percutidos de calibres 45 y 9 milímetros, lo que demuestra la magnitud de la agresión armada.