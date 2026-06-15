Ciudad Juárez, Chihuahua.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a Mario Alonso V. S., Ernesto Alonso P. R. y Alfredo A. L., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de que les fueran aseguradas dos armas de fuego durante una intervención policial.

La detención ocurrió mientras agentes municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Julio Tori y Manuel Anguiano, en la colonia Parques Industriales, donde detectaron un vehículo Nissan March gris, modelo 2020, que era conducido de manera imprudente, poniendo en riesgo a otros automovilistas y peatones.

Ante esta situación, los oficiales le marcaron el alto a los tripulantes y procedieron a realizar una inspección preventiva conforme a los protocolos de seguridad. Durante la revisión localizaron en el interior del automóvil un arma de fuego calibre .40, equipada con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, así como un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron con la detención de los tres ocupantes del vehículo. Los detenidos fueron identificados como Mario Alonso V. S., de 43 años; Ernesto Alonso P. R., de 31 años; y Alfredo A. L., de 51 años.

Luego de ser informados de sus derechos, los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica por su presunta participación en el delito señalado.