Ciudad Juárez, Chihuahua.- Agentes de la corporación policial detuvieron a dos hombres en hechos distintos por su presunta responsabilidad en casos de violencia familiar, los cuales se registraron en diferentes sectores de la localidad. Las intervenciones se derivaron de la rápida respuesta a los reportes de emergencia que alertaban sobre agresiones en el entorno doméstico.

El primero de los casos se suscitó en el cruce de las calles 12 de Septiembre y Refugio de la Libertad, en la colonia Fray García de San Francisco. En ese lugar, un adolescente de 17 años de edad fue señalado y puesto bajo arresto tras ser acusado de agredir de manera física y verbal a su propia madre, luego de sostener una discusión.

Por otra parte, en una intervención independiente, elementos policiacos realizaron la captura de Rafael M. M., de 56 años de edad. Esta detención se efectuó en la intersección de las calles Carlos Marín y Paracaidista, dentro de los límites de la colonia José Martí, después de ser denunciado por presuntamente agredir a su pareja sentimental en medio de un conflicto familiar.

Las autoridades correspondientes se hicieron cargo de ambos detenidos para dar seguimiento a los procesos legales pertinentes. Estos eventos reabren el debate sobre las alarmantes situaciones que acontecen intramuros en los hogares de la ciudad, donde las disputas domésticas escalan a niveles de peligrosidad que, de no ser atendidos a tiempo, suelen culminar en trágicos desenlaces, m.e.te o agresiones mayores.