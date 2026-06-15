Ciudad Juárez, Chihuahua.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en los delitos de elaboración, alteración y uso indebido de documentos, así como por delitos contra la salud, durante una intervención realizada en la colonia Paseo de las Torres. Además, ambos serán investigados por su posible relación con diversos robos de vehículos y autopartes registrados en la zona.

La detención ocurrió mientras elementos adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur realizaban labores de prevención y vigilancia. Los oficiales detectaron a dos sujetos que circulaban a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta DM 250 color verde, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de otros conductores y peatones.

Por este motivo, los agentes les marcaron el alto en el cruce de las calles Durango y Palacio de Mitla. Durante una inspección preventiva, los policías detectaron que la motocicleta carecía de serie vehicular, por lo que procedieron con la detención de quien se identificó como Víctor Alfredo G. P., de 30 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de elaboración, alteración y uso indebido de documentos.

Asimismo, durante la revisión realizada a su acompañante, Ángel Manuel Z. S., de 25 años, los agentes localizaron entre sus pertenencias un envoltorio que contenía aproximadamente 24 gramos de una sustancia con características propias del cristal, motivo por el cual fue arrestado por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

De acuerdo con información oficial, las investigaciones preliminares señalan que ambos detenidos podrían estar relacionados con diversos robos de vehículos y autopartes cometidos en ese sector de la ciudad, ya que sus características físicas coinciden con las observadas en grabaciones de cámaras de videovigilancia donde fueron captados los presuntos responsables de dichos ilícitos. Las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes para determinar su posible participación en estos hechos.