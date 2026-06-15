CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendidos en posesión de dos armas de fuego cargadas. El arresto de los implicados, identificados como Mario Alonso V. S., de 43 años de edad, Ernesto Alonso P. R., de 31 años, y Alfredo A. L., de 51 años, se registró luego de una falta vial en las inmediaciones de la colonia Parques Industriales.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la corporación policiaca, los agentes preventivos realizaban labores de patrullaje cuando detectaron un automóvil Nissan March de color gris, modelo 2020, el cual era conducido de manera imprudente en el cruce de las calles Julio Torri y Manuel Anguiano. Ante el riesgo que representaba para terceros, los oficiales procedieron a marcarle el alto a la unidad para realizar una revisión de rutina.