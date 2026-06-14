Ciudad Juárez, México. Un conocido establecimiento de comida fue objeto de una sanción de carácter sanitario por parte de las autoridades competentes, luego de detectarse graves irregularidades que ponían en riesgo las condiciones de higiene necesarias para la operación de este tipo de comercios.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) procedió a la suspensión de actividades y colocación de sellos de clausura en el restaurante de menudería denominado “La Choza”, ubicado en la intersección de la avenida Hermanos Escobar y la avenida De las Américas.

De acuerdo con los datos recabados de la verificación de la autoridad, la medida fue tomada tras constatar la presencia de fauna nociva al interior de las instalaciones, especificando el hallazgo de insectos y roedores, lo cual contraviene directamente las normativas vigentes de salud pública.

Derivado de estas situacíones, el local comercial permanecerá cerrado al público en tanto los propietarios no subsanen las deficiencias higiénicas señaladas y cumplan con los protocolos de fumigación y limpieza profunda estipulados por la ley, con el fin de evitar riesgos mayores o infecciones que vulneren a los comensales.