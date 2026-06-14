Ciudad Juárez, Chihuahua.- Corporaciones de seguridad implementaron un intenso despliegue operativo en las regiones de Aldama y Ojinaga con el firme propósito de localizar y capturar a objetivos prioritarios identificados por las autoridades como los principales generadores de violencia y criminalidad en la zona.

La movilización policial se desencadenó ante las complejas situacíones de orden público que se han registrado recientemente en ambas localidades. Más de 20 elementos fuertemente armados participaron de manera directa en este operativo especial, concentrando sus esfuerzos en puntos neurálgicos para la seguridad regional.

Durante la intervención, los agentes policiacos focalizaron sus recorridos y patrullajes en rancherías, caminos rurales, comunidades ejidales y extensas brechas. Entre las zonas geográficas intervenidas estratégicamente destacan el sector de Nuevo Porvenir y el rancho La Burra, áreas clave dentro de las carpetas de investigación vigentes.

En el lugar de los hechos, el personal operativo recolectó valiosa información mediante labores de reconocimiento de terreno y entrevistas directas con habitantes de los sectores ejidales. Las corporaciones señalaron que estos datos permitirán robustecer las líneas de investigación existentes para continuar con el combate frontal a las estructuras delictivas en los próximos días.