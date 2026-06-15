PUEBLA, Puebla.- Autoridades federales y estatales localizaron y desmantelaron un presunto centro clandestino dedicado a la fabricación de drogas sintéticas en la Sierra Norte de Puebla, donde aseguraron más de una tonelada de narcóticos terminados, así como diversos precursores químicos utilizados para su elaboración.

El operativo se realizó en un camino que conecta los municipios de Jopala y Tlapacoya, como parte de una acción coordinada entre elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Durante la intervención, los agentes ubicaron un inmueble que presuntamente era utilizado para la producción y almacenamiento de sustancias ilícitas.

En el lugar fueron encontrados recipientes, químicos, materiales especializados y una importante cantidad de droga lista para su distribución. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades para integrarlo a las investigaciones correspondientes.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el decomiso representa un fuerte golpe económico para grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas en la región, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente el tipo de narcótico asegurado ni la posible organización criminal vinculada con la operación del sitio.

Tras el aseguramiento, personal de la Fiscalía General de la República asumió las diligencias ministeriales y la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si hubo personas detenidas durante el operativo.